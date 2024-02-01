Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk öldü: Kiracı gözaltına alındı
Konya'da böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk öldü. Olayın ardından binanın giriş katında oturan kiracı Abdülkerim El A. gözaltına alındı. Abdülkerim El A'nın yaşadığı daireye böcek ilacı yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrıldığı öğrenildi.
Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katında yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan yabancı uyruklu 32 yaşındaki Abdülkerim El A., böcek ilacı yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrıldı.
Üst katta yaşayan 67 yaşındaki Necla D., 46 yaşındaki Ayşegül T., 19 yaşındaki Fatmanur T., 17 yaşındaki Yasin T., 16 yaşındaki Hiranur B., 17 yaşındaki Mine B., 25 yaşındaki Sena Gül B. ve 7 yaşındaki Ahmet Enes T. kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurdu.
Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Abdülkerim El A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı kişiye evini ilaçlattığı, öğleden sonra da ailesiyle evden ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.