Bodrum Belediyesi’nden “Şiddetle Mücadele Yönergesi” kararı

Yerel Seçimlerden önce Bodrum Belediyesi’nin 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda kadınlara yönelik şiddete karşı “Şiddetle Mücadele Yönergesi” oy birliği ile kabul edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 8 Mart 2022’de açıklanan “Bodrum Belediyesi Şiddet Tutum Belgesi” ile 30 Kasım 2023’te imzalanan “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi” doğrultusunda “Şiddetle Mücadele Yönergesi” 6 Mart 2024’te Bodrum Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlığında gerçekleşen 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Gökçakır, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Sorumlusu Fethiye Kızak ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden kadınlar katıldı.

Bodrum Belediyesinin 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda şiddete karşı mücadeleye ilişkin kararlar alındı.

“BU KAZANIM TÜM KADINLARIN”

Toplantıya katılan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Sorumlusu Fethiye Kızak, alınan kararlar ile ilgi yaptığı değerlendirmelerde, “Bu kazanım tüm kadınların, Yaşasın Kadın Mücadelesi! Yönergenin amacına uygun sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalarımız aynı karalılıkla devam edecektir” dedi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Gökçakır da yönerge ile ilgili şunları söyledi:

“Yönerge özetle ‘Cinsiyet Eşitliğini’ yönetim anlayışlarının temel ilkelerinden biri olarak kabul eden Bodrum Belediyesinin iş yerinde, hizmet sağlama süreçlerinde hem de paydaşlarla etkileşim alanlarında cinsiyet temelli şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla benimseyecekleri kurumsal politikaların geliştirilmesinde esas alınacak ilkeleri ve yol haritasını sunuyor. Cinsiyet temelli şiddet ve tacize dair risklerin tespit edilmesi; çalışanlar ve yönetimdekiler dahil bu herkes için geçerlidir. Şiddete maruz bırakılanın şikayet konusu eyleme karşı sessiz kalmasının rıza gösterdiği anlamına gelmediği perspektifi doğrultusunda yönergede ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere başvuru mekanizması işletilecek.”

Meclis toplantısı sonrası kadınlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da “Dün olduğu gibi bugün de kadınların hak ve özgürlüklerini savunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. şeklindeki açıklamalarından sonra 1 Nisan sonrasında da geçtiğimiz 5 yılda Bodrum özelinde gerçekleşen politikaların devamını Muğla’da da sürdürmekte kararlıyım. Dün olduğu gibi bundan sonra da kadınların mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” İfadelerine yer verdi.