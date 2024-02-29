Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 köpek ve 3 kedinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çevre
  • 29.02.2024 21:42
  • Giriş: 29.02.2024 21:42
  • Güncelleme: 29.02.2024 21:48
Kaynak: AA
Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
FOTOĞRAF: depophotos

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 köpek ve 3 kedinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan Z.G, 24 Şubat'ta Karaincir mevkisinde 6 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Jandarma Karakol Komutanlığına şikayette bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayı İ.Ö'nün (55) gerçekleştirdiğini tespit ederek zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol