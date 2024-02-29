Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 köpek ve 3 kedinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çevre 29.02.2024 21:42 Giriş: 29.02.2024 21:42

Güncelleme: 29.02.2024 21:48 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: depophotos