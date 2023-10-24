Bodrum'da çıkan silahlı kavgada 1 genç öldürüldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
Bodrum'da Çırkan Mahallesi Pedasa Caddesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda, pompalı tüfekle vurulan Ali Arslan (24) hayatını kaybetti, vücuduna saçma isabet eden H.K. ise yaralandı.
Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.K. gelen sağlık görevlilerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli ise polislerce gözaltına alındı.
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