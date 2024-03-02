Bodrum'da olaylı maç: Başkanlar sahaya indi, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı

Bugün oynanan Bodrumspor-Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Tribünden atılan maddeler Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'a gelirken bir yabancı cismin isabet ettiği futbolcu Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde oynanan Bodrumspor-Eyüpspor maçında ortalık karıştı. Tribünden atılan maddeler Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet etti.

Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 takımın teknik direktörü de kırmızı kartla sahadan atılırken Eyüpspor'dan Caner Erkin, Bodrumspor'dan da Kenan Özer kırmızı kart gördü.

1'inci Lig'deki lider Eyüpspor ile 4'üncü Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu.

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.

Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti.

Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayıp, yüzünde morluklar oluşurken, ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü.

İKİ BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.

Arda Turan ise 80'inci dakikada kırmızı kart görerek saha dışına atıldı.

Karşılaşmayı, 15'inci dakikada Fredy'nin attığı golle Eyüpspor 1-0 kazandı.