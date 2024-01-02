Bodrum'da sağanak: Metrekareye 23 kilogram yağış düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve bugün devam eden sağanak yağış sonrasında sokak ve caddeler su ile doldu.

Bazı noktalarda mazgallar taşarken, derelerin debisi yükseldi.

Son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

İlçede sağanağın aralıklar ile etkili olması beklenirken, Turgutreis Mahallesi'nde bir aracın yapımı süren yağmur drenaj hattına düşmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanlığı'nca idari soruşturma açıldığı bildirildi.