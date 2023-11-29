Bodrum'da şüpheli ölüm: Bir kadın ile bir kız çocuğunun cansız bedenleri bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kız çocuğu ile bir kadına ait cansız bedenler, çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın 29.11.2023 08:47 Giriş: 29.11.2023 08:47

Güncelleme: 29.11.2023 08:51 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış 2 cansız beden bulundu. Yapılan incelemede caansız bedenlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. DHA'nın haberine göre; olay saat 16.00 sıralarında, İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Devriye görevini yapan polis ekipleri, makilik alanda üzeri iple bağlı çarşafı farketti. Çarşafın yanına giden ekipler, içinde 2 cansız beden olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde cansız bedenlerden birinin kadın, diğerinin ise kız çocuğuna ait olduğu saptandı. İlk belirlemelere göre cansız bedenlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürüldü. Savcının incelemesinin ardından 2 cenaze olay yeri çalışmaları devamı için önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.