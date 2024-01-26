Bodrum sanatla buluşturuyor

Kültür Sanat Servisi

Sanatın pek çok farklı kolunu bir araya getirerek Bodrum’a yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanan kültür ve sanat merkezi Inspera Bodrum, İtalyan sanat dünyasının değerli isimlerinin buluştuğu "Bir zamanlar denizin olduğu yer” Dolomitler’in Çağdaş Sanatı sergisi ile kapılarını açtı.

Bodrum Ortakent’te geniş bir alana yayılan Inspera Bodrum’un içerisinde farklı kişi kapasiteli üç ayrı sahne, bir sanat galerisi, fuaye alanı, akademi ve atölyeler, dijital radyo, kitabevi, çalışma ve toplantı alanları bulunuyor. Festival, sinema, tiyatro, kültür sanat etkinlikleri, müzik, resim ve dans gibi sanatın pek çok alanında geniş bir yelpaze sunan mekân, 7’den 70’e herkesin sanatla buluşabileceği bir merkez olmayı hedefliyor.

İTALYA’YA YOLCULUK

Inspera Art Space alanındaki ilk sergisi ile kapılarını açan Bodrum’un en büyük kültür sanat merkezi, sanatseverleri İtalya’nın Güney Tirol bölgesinin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir sanat yolculuğuna çıkarıyor.

Sergi Küratörlüğünü Lisa Trockner’ın ve Inspera Art Space Küratörlüğünü Ender Güzey’in üstlendiği, İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin himayesinde gerçekleşen sergide, İtalya sanat dünyasının öne çıkan isimlerinden Julia Bornefeld, Aron Demetz, Arnold Mario Dall’O, Wilma Kammerer, Hubert Kostner, Sissa Micheli, Robert Pan, Peter Senoner, Barbara Tavella, Gustav Willeit, ve Christine Galmetzer'in eserleri bir araya geliyor. Her bir eser, Dolomitlerin derinliklerinde saklı öyküleri anlatarak geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Sergi 1 Mart tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 12.00-20.00 saatleri arasında görülebilir.