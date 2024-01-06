Bodrum’da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada 7 Ocak saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan Datça-Bodrum feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi beklendiğini açıkladı.

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferinin, fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı.

Açıklamada, 7 Ocak Pazar gününden itibaren kentin Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi beklendiğini ifade etti.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren 4 ila 6 derecelik azalması beklenmektedir. Rüzgârın, pazar ve pazartesi günleri güney ve batı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (62-89 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada ise “6 Ocak’ta saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan Bodrum-Datça seferi ile 7 Ocak saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.