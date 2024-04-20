Bodrum’da inşaatta göçük: 2 işçi yaralandı

Bodrum'da bir inşaatın kanalizasyon borularının döşemesi sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla'da bir inşaatta kanalizasyon borusu döşemek için yapılan çalışmada yaşanan göçükte toprağın altında kalan Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek isimli işçiler yaralandı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde bir inşaatta, saat 12.30 sıralarında, kanalizasyon borusu döşemek için kazılan kanalda göçük meydana geldi.

Göçük sırasında kanalda çalışan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, toprak altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekiler durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Koordinasyon Merkezi'ne bildirip, yardım istedi.

Bölgeye ulaşan AKUT ekipleri 2 işçiyi yaralı olarak kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan işçiler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.