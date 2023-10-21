Bodrum’da kenti besleyen 2 baraj kurudu: Yurttaşlar 10 gündür susuz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular ve Geyik barajlarının kuruması nedeniyle bazı mahalleler 10 gündür susuz kaldı. Su krizine tepki gösteren yurttaşlar, yetkililerin su sorununa çözüm bulmasını talep etti.

Muğla'da 2 barajın kuruması nedeniyle bazı mahallelere 10 gündür su verilemiyor. Mağdur olduklarını söyleyen yurttaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Bodrum’da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajları kuruyunca kapatıldı. Yaşanan su krizi nedeniyle yarımada genelinde zaman zaman su kesintileri yaşanmaya başladı.

Çırkan Mahallesi’nde bazı evlerde 10 güne varan su kesintileri oldu. Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait tankerle su kesintilerinin yaşandığı evlere su götürmeye başladı. Yurttaşlar, tankerden doldurdukları damacana, pet şişe, bidonlarla evlerindeki depolara su taşıdı.

Yaşanan su krizi nedeniyle mağdur olduklarını belirten yurttaşlar, yetkililerden bir an önce su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

BODRUM GENELİNDE SU PROBLEMİ VAR

10 gündür su akmayan evler olduğunu söyleyen muhtar Coşkun Ünlü, "Bodrum genelinde su problemi var. Biz, 2 yıldan beri sessimizi duyuramıyoruz. Bu barajların kuruyacağı belliydi. Belediye ekipleri, 'Ara ara su veriyoruz diyor' ama tazyik olmuyor. Bu nedenle evlerdeki depolar doldurulamıyor. Yurttaş 3-5 saatlik suyla hangi ihtiyacını karşılayacak. Hangi devirde yaşıyoruz. Depolar dolmadan bu insanlar nasıl ihtiyacını giderecek. Bu sadece bizi değil turizmi, esnafı da etkiliyor. Sağlıkla ilgili sıkıntılar da yaşanmaya başladı" dedi.