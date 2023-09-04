Bodrumlu köylüler taş ocağı istemiyor

Bodrum halkının Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahalleleri sınırları içinde kalan alanda açılmak istenen taşocağını işletmek için verilen “ÇED gerekli değildir” raporuna karşı mücadelesi sürüyor

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahalleleri sınırları içinde kalan alanda açılmak istenen taşocağına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor.

Geçen yıl verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı sonrasında Muğla 1. İdare Mahkemesi, açılan iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bölgede zeytinliklerin, ladin ve çam ağaçları ile Bodrum’un su kaynakları bulunuyor. Açılan davanın ikinci duruşması çarşamba günü Muğla İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Bodrumlu köylülerin avukatı Remzi Kazmaz, “İki yıla yakındır Köylülerle bu davamızı takip ediyoruz Bu alanda madencilik yapılması taşocağı açılarak kırma eleme tesislerinin kurulması bırakın hukuku yasayı bu düpedüz vicdansızlıktır. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, bu ormanlık alanda böyle bir tesisin açılamayacağı ve Kırma Eleme faaliyetlerinin insanların yaşam alanlarına olumsuz zararlar verebileceğini Yeraltı su kaynakları bu faaliyetten etkileyeceği belirtildi ve ilk mahkemede yürütmeyi durdurma kararı verildi” dedi.

Kazmaz, “Bu bölgede yeraltı kaynak suları mevcut gelecekte bu kayak suları Bodrum’un geleceği için elzem ama taş kırma için çalışan ağır iş makineleri, atılacak dinamitler kristalize konumundaki bu kayalıklarda çatlaklar açacak ve yeraltı suları kaybolacak. İkinci bir Akbelen katliamı yaratmak istiyorlar. Köylülerin geçim kaynağı zeytinliklerimizi maden sahası yapacaklar ve yeraltı su kaynaklarımızın kaybolmasına sebep verecek bu proje Bodrum’un geleceği içinde bir tehlike oluşturuyor. Bodrum’u seven içinde doğa sevgisi olan tüm duyarlı dostlarımı ve vatandaşlarımızı bu hukuk ve çevre mücadelemize davet ediyoruz” dedi.