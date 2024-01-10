Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'

Boeing şirketi, uçuş sırasında gövdesinden parça kopan 737 Max 9 tipi uçaktaki hatayla ilgili sorumluluklarını kabul etti. Şirketin CEO'su Dave Calhoun, "Açılan deliğin yanında birileri de oturuyor olabilirdi" dedi.

Amerikan şirketi Boeing, uçuş sırasında gövdesinden parça kopan 737 Max 9 tipi uçakla ilgili hatalarını kabul ettiklerini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; şirketin CEO'su Dave Calhoun, olayın sorumluluğunu kabul ettiklerini ve süreci "tam bir şeffaflık içinde yürüteceklerini" söyledi.

Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan 737 Max 9 tipi uçağın gövdesinden bir bölüm, kalkıştan kısa bir süre sonra koparak düşmüş, uçakta delik açılmıştı.

Uçağın Portland'a acil iniş yaptığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kopan parça acil çıkış kapısı olarak tasarlanan ancak kullanıma kapalı bir bölümdü. 27 kilogramlık parça, Portland'da bir evin bahçesine düştü.

Geçen Cuma günü yaşanan olayın ardından ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi.



Türk Hava Yolları da elindeki bu tip 5 adet uçağın inceleneceğini açıklamıştı.

"DELİĞİN YANINDA BİRİLERİ OTURUYOR OLABİLİRDİ"

Boeing çalışanlarına hitaben konuşan Calhoun, "Bu duruma, öncelikle hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Her adımımızda yüzde 100 ve tam şeffaflık ile hareket edeceğiz" dedi. Calhoun ayrıca kazanın nedeninin ortaya çıkması için, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte çalışacaklarını da ekledi. Boeing CEO'su, bu olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm incelemelerin yapılacağını belirtti.

Calhoun ayrıca olayın görüntülerinin yolcularda yaratmış olabileceği dehşete de değinerek, "Görüntüleri gördüğümde, tüm düşünebildiğim - neler olduğunu bilmiyordum, açılan deliğin yanında birileri de oturuyor olabilirdi. Sizlerin de olduğu gibi, çocuklarım, torunlarım var. Bu çok önemli, her detay önemli" dedi.

'GEVŞEK' PARÇALAR TESPİT EDİLMİŞTİ

Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) uçaklara yönelik başlattığı inceleme sürerken son olarak United ve Alaska havayolları, filolarındaki Max 9 tipi uçakların bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiğini duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.