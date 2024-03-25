Boeing'in CEO'su görevi bırakıyor

Boeing, CEO’su Dave Calhoun'un 2024'ün sonunda görevinden istifa edeceği bildirdi.

Boeing, Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun'un 2024 yılının sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.

Boeing'den yapılan açıklamada, Calhoun'un şirketi istikrara kavuşturmak ve gelecek için konumlandırmak amacıyla yürütülen kritik çalışmaları tamamlamak üzere yıl boyunca şirkete liderlik etmeye devam edeceği aktarıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Larry Kellner'ın gelecek yılki hissedarlar toplantısında yeniden seçilme niyetinde olmadığını yönetim kuruluna bildirdiği kaydedilen açıklamada, Kurul'un, Kellner'in yerine bağımsız yönetim kurulu başkanı olarak Steve Mollenkopf'u seçtiği, Mollenkopf'un yönetim kurulunun Boeing'in bir sonraki CEO'sunu seçme sürecine liderlik edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stan Deal'ın emekli olacağı belirtilerek, bugünden itibaren birimin başına Stephanie Pope'nın atandığı belirtildi.

"5 OCAK'TAKİ KAZA DÖNÜM NOKTASIYDI"

Calhoun, şirket çalışanlarına mektubunda, "Hepinizin bildiği gibi Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşu kazası Boeing için bir dönüm noktasıydı. Bu kazaya alçak gönüllülükle ve tam bir şeffaflıkla karşılık vermeye devam etmeliyiz. Ayrıca şirketimizin her seviyesinde güvenlik ve kaliteye tam bir bağlılık aşılamalıyız" ifadelerini kullandı.

Boeing, ABD'de Alaska Havayollarına ait 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasının ardından sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Hava yolu şirketlerinin ve düzenleyici kurumların, Boeing uçaklarındaki bir dizi kalite ve üretim kusurunun ardından şirkette büyük değişiklik yapılması yönündeki çağrıları artmıştı.

Şirket geçen ay da 737 MAX programında yönetici değişikliğine gidildiğini duyurmuştu.