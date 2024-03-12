BofA, TCMB'den faiz artışı bekliyor: Artış hangi seviyede olacak?

Bank of America Securities (BOFA) ekonomistleri nisan ayında TCMB'den 300-500 baz puanlık faiz artışı olabileceğini belirtti.

Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

İlave faiz artışlarının şu aşamada baz senaryoları olmadığını belirten ekonomistler, TCMB’nin seçtiği patika ne olursa olsun, ikinci yarıda Türk varlıklarında “iyimser olmak için alan olduğunu” düşünüyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TCMB beklentilerini paylaşan ekonomistler politika faizinde daha fazla artışın enflasyon beklentilerinin makro ihtiyati tedbirlerden daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını ve TCMB'ye olan güvenin artmasına neden olacağını belirtti.

Açıklamada "Bu yılın 2. yarısında Türk varlıklarında iyimser olmak için alan olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı toplantısında TCMB'nin 300-500 baz puan faiz artırma olasılığı bulunuyor. Bu baz senaryomuz değil ve bu artış Mart ayı enflasyon verisine bağlı olacaktır. Faiz artırımı olması durumunda sermaye girişleri 2. çeyrekte yeniden başlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Politikanın daha da sıkılaşmasını ve verilerin yaza doğru iyileşmesini bekleyen ekonomistler ilk çeyrekteki kötümserliğin muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler sonrası döviz kurlarında ani bir artış beklenmediği ve kurda yaşanan son artışların geçici olduğu tahminine yer verildi.

Deutsche Bank da dünkü raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay 500 baz puan faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu söylemişti.