Boğaziçi Köprüsü'nde 2 zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Boğaziçi Köprüsü'nde çift yönlü zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Boğaziçi Köprüsü'nde farklı yönlerde meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Saat 03.30 sıralarında köprünün Anadolu-Avrupa yönünde C.A. idaresindeki 34 CVG 730 plakalı otomobil ile N.B'nin kullandığı 34 TFN 05 plakalı ticari taksinin çarpışmasının ardından 5 araç daha kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan taksi sürücüsü N.B. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar C.A. ve N.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında ise Avrupa-Anadolu yönünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.