Boğaziçi Senatosu, bazı fakültelerin dağıtılmasını oylayacak: Akademisyenler ve öğrenciler tepkili

Kayyuma karşı direnişin devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde senato, bugün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dağıtılmasını oylayacak. Akademisyenlerin ve öğrencilerin tepki gösterdiği girişime kayyum rektör tarafından dekan olarak atanan Murat Önder'in de karşı olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyuma karşı direniş devam ederken üniversite senatosu tepki çeken girişimlere bir yenisini eklendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kayyum rektör' atadığı üniversitede bugüne dek birçok öğretim üyesi, meslektaşlarının ve öğrencilerinin tepkilerine rağmen okuldan uzaklaştırıldı.

Şimdi ise sıra, fakülteleri dağıtmaya geldi. Bugün senato toplantısında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) dağıtılması oylanacak.

İşletme bölümünün Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi bölümünün ise ikiye bölünmesi planlanan Fen Edebiyat Fakültesi’nin 'İnsani ve Toplumsal Bilimler' ayağına dahil edilmesi oylanacak ve karara bağlanacak.

KAYYUM REKTÖRÜN ATADIĞI DEKAN DA KARŞI ÇIKIYOR

Kayyum rektör Naci İnci tarafından atanan Boğaziçi Üniversitesi İİBF Dekanı Murat Önder'in İİBF'nin dağıtılmasına karşı çıktığı ifade edildi.

ÖĞRENCİLER EYLEMDE

Tartışmalar sürerken Boğaziçi bileşenleri kararı protesto etmek amacıyla bugün saat 12.00'de rektörlük binası önünde eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, "Yaşasın öğrenci dayanışması", "Kayyum elini fakülteden çek" ve "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı.

Bununla birlikte saat 19.00'da online olarak gerçekleşecek foruma katılmaları için bütün Boğaziçi öğrencilerine çağrıda bulunuldu.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), yayınladığı bildiride 'bu keyfi ve temelsiz planın derhal geri çekilmesi' çağrısında bulundu.

"Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'ndaki öğretim üyelerimizden, bu tarihi anda, üniversitemizin birliğini ve geleceğini korumak adına, özgür ve özerk bir akademik ortamın gerektirdiği sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz" denilen bildiride kamuoyu, üniversiteye verilecek hasarın önlenmesi için harekete geçmeye davet edildi.