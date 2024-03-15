Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından açıklama: Üniversite çölleştiriliyor

Üniversiteye yönelik müdahalelerin üniversiteyi adeta 'çölleştirdiğini' söyleyen Boğaziçi Üniversitesi mezunları, bozulmakta olan eğitim ortamına karşı mücadele çağrısı yaptı. Boğaziçi'ne yapılan müdahalenin yol açtığı kamu zararına 'dur' deme çağrısı yapan mezunlar, mevcut yönetimin derhal değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, yazılı bir açıklama yayınlayarak liyakat dışı ilişkilere dayalı atamalar ve kadrolaşmanın akademik ve idari çöküşe yol açtığına dikkat çekti.

Tek sesli bir yönetim anlayışının keyfi kararlarla araştırma merkezlerini kapattığı, fakülteleri bölüp araştırmaya set vurduğu kaydedilen açıklamada, "Bozulmakta olan eğitim ortamı artık nitelikli iş gücü yaratamıyor" denildi.

Çok sesli kampüs hayatının; sansürler, disiplin soruşturmaları ve polisiye önlemlerle ortadan kaldırıldığına vurgu yapulan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nin adım adım çölleştirildiği kaydedildi.

Ülkenin geleceği için kaygı duyduklarını belirten Boğaziçi mezunları, "Boğaziçi'ne yapılan müdahalenin yol açtığı kamu zararına "dur" demeye çağırdı.

Mezunlar ayrıca, mevcut yönetimin derhal değiştirilmesini talep etti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hâlâ izliyor musun?



Kadrolaşmayı izliyor musun?

Liyakat dışı ilişkilere dayalı atamalar ve kadrolaşma akademik ve idari çöküşe yol açıyor.



Çöküşü izliyor musun?

Tek sesli bir yönetim anlayışı keyfi kararlarla araştırma merkezlerini kapatıyor, fakülteleri bölüyor, araştırmaya set vuruyor.



Eğitimin yara almakta olduğunu izliyor musun?

Bozulmakta olan eğitim ortamı artık nitelikli iş gücü yaratamıyor.



Açıkhava hapishanesine dönüşmesini izliyor musun?

Çok sesli kampüs hayatı sansürler, disiplin soruşturmaları ve polisiye önlemlerle ortadan kaldırılıyor.



Artık izleme, dur de!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 yıldır izledikleriniz, bir filmin sahneleri değil. Ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinin adım adım çölleştirildiği bir gerçekliğin ta kendisi.



Mezunlar olarak ülkemizin geleceği için kaygı duyan, gençlerimizin iyi eğitim hakkını savunan herkesi bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi'ne yapılan müdahalenin yol açtığı kamu zararına dur demeye çağırıyor ve mevcut yönetimin derhal değiştirilmesini talep ediyoruz."



