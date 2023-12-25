Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerine okula giriş yasağı!

Fakülteleri yapılandırma kararı alınan Boğaziçi Üniversitesi'nde, nöbete başlayacaklarını duyuran öğrencilerden bazılarının okula girişi engellendi. Engellemeye rağmen Güney Kampüs'te toplanan öğrenciler, burada forum düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, nöbete başlayacaklarını açıklayan öğrencilerden bazılarının okula girişi engellendi.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi fakülteleri yapılandırma kararı alması tepki çekmişti. Bu kararın Senato toplantısında onaylanmasının ardından öğrenciler, 'Demokratik Üniversite Nöbeti' başlattıklarını duyurdu.

Duyurunun ardından bazı öğrenciler üniversite kampüslerine alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampüse polisler girerken öğrencilerin Güney Kampüs’e giremediğini, bir günlüğüne girişlerinin engellendiğini öğrendik. Demokratik Üniversite Nöbeti’ni engellemek için usulsüz karar alan kayyumlara karşı dayanışmamız kazanacak" açıklamasını yaptı.

Kampüse polisler girerken öğrencilerin Güney Kampüs’e giremediğini, bir günlüğüne girişlerinin engellendiğini öğrendik.



Demokratik Üniversite Nöbeti’ni engellemek için usulsüz karar alan kayyumlara karşı dayanışmamız kazanacak. Bütün sıra arkadaşlarımızı kampüse bekliyoruz! pic.twitter.com/eSfeeCXiHj — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) December 25, 2023

Engellemeye rağmen Güney Kampüs'te toplanan öğrenciler, burada forum düzenledi.