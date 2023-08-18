Boğaziçi’nde din eğitimi

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi eğitim biriminde “değerler eğitimi” adı altında din eğitimi verilmesine tepki gösterdi.

2,5 yıldır her bir noktası değişim ve dönüşüm içerisinde olan Boğaziçi Üniversitesinde, kreşin de bundan payını aldığı belirtilen açıklamada, “1-6 yaş grubu çocukların eğitim gördüğü yuva birimimizde 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılan tanıtım toplantısında bir takım fiziki ve eğitimsel anlamda değişikliklerin yapılacağı aktarıldı. Günde 2-3 defa kıyafet değiştiren 4-5 yaş çocuklarına tek tip üniforma getirileceği söylendi. Bu değişimlerden en önemlisi ise çocuklara ‘değerler eğitimi’ adı altında din eğitimi verileceğidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi yönetimini, çocukların ve ilgili kamu personelinin haklarına aykırı uygulamalara son vermeye, kreş ve diğer sosyal haklar konusunda ilgili tarafların görüş ve önerileri ile hukuki ve bilimsel ilkeler çerçevesinde hareket etmeye davet ediyoruz” denildi.