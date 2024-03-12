Boğaziçi’nde direniş 1163’üncü günde sürdü

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi direnişinin 1163. gününde Boğaziçili akademisyenler “#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 793. kez rektörlük binasına döndü.

Kayyum rektör Naci İnci’nin İlgili kurulların hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan direniş, dün de devam etti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi dün de 12:15’te “#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 793. kez rektörlük binasına döndü.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite”, “3 Yıldır Yılmadık”, “1000 Kere Söyledik”, “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler ile üzerlerinde “#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” yazan Can Candan ve Mohan Ravichandran fotoğrafları taşıdı. Akademisyenler, eylemlerine sonuç alınıncaya kadar devam edeceklerini vurguladı.