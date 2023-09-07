Boğaziçi’nde 'Okul Öncesi Eğitim Birimi' için imza kampanyası başlatıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yer alan Okul Öncesi Eğitim Birimi’nde yaşanan sorunlara ilişkin başlatılan imza kampanyasına akademisyenlerden destek geldi.

Yaklaşık üç yıldır izlediği politikalar nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan kayyum idaresinin Okul Öncesi Eğitim Birimi’nde yaptığı değişikliklere yönelik tepkiler sürüyor.

Birimde görevli öğretmenler yerine tecrübesiz kişilerin göreve getirilmesi, Eğitim Komisyonu’nun feshedilmesi ve Birimin özelleştirme çalışılmasına ilişkin bir açıklama yapılarak imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasına çok sayıda akademisyen katıldı.

51 Okul Öncesi Eğitimi Programı mezunu da metne imzasıyla destek verdi. İmza kampanyasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“50’inci yaşını kutlayan Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Birimi ‘Yuva’ Türkiye'nin en eski erken çocukluk eğitimi kurumlarında biridir. Her yıl 1 ile 6 yaş aralığındaki yaklaşık 120 çocuğa eğitim vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Bölümünden mezun olan 600 öğrencinin uygulama okuludur. Yuva'da son yaşananlar tedirgin edicidir. Yuva'nın çocuğu önceliklendiren, öğretmenine değer veren eğitim felsefesi yıkılarak, Yuva'ya sermayeci bir anlayış getirilmeye çalışılmaktadır. Birim sorumlusu emekli edilmiştir, çocuk eğitimi konusunda yetkin olmayan kişiler göreve getirilmiştir, öğretmenler işten çıkarılma veya görev değişikliği ile karşı karşıya bırakılmaktadır, çocuk merkezli olmayan akademik bir program getirilmektedir. Bu olanlara karşı durmaya ve ‘çocuklar değerlidir’ demeye devam edeceğiz.”

İMZACILAR

İmza kampanyasına katılan isimler ise şu şekilde:

Fikret Adaman

Lale Akarun

Arzu Akbatur (2014-2016 Yuva velisi)

Kuban Altınel

Harika Altuğ (2015-2017 Yuva velisi)

Emine Altunel (1970’lerin sonu 80’lerin başı Yuva velisi)

Erhan Altunel (1970’lerin sonu 80’lerin başı Yuva velisi)

Ceyda Arslan Kechriotis (2009-2012 Yuva velisi)

Banu Aykın Köylüer

Yaman Barlas (1995-1997 Yuva velisi)

Ayfer Bartu Candan

Aslı Baysallı (2002-2004 Yuva Velisi)

Özlem Beyarslan

Sevda Bekman (Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Kurucusu 1998; Okul Öncesi Eğitimi Bölümü eski başkanı; farklı yıllarda Yuva Yürütme Kurulu ve Eğitim Komisyonu üyelikleri)

Ümit Bilge

Taner Bilgiç (1998-2001 Yuva velisi)

Neş’e Bilgin

Ülke Bilgin

Can Candan

Ayşe Caner

Nazım Çapkın

Yağmur Denizhan

Ebru Diriker (2003-2004 ve 2012-2014 Yuva velisi)

Tınaz Ekim (Yuva velisi 2010-2016 / 2 çocuk)

Alp Eden

Mine Eder

Metin Ercan

Gülcan Erçetin

Fatoş Erkman (1983-1986 Yuva Velisi; Yuva yönetim kurulu üyesi 1993-2000; Yuva biriminin bağlı olduğu Rektör Danışmanı olarak 2013-2016)

Emine Erktin

Ahmet Ersoy (2008-2009 Yuva velisi)

Nuri Ersoy (2009-2014; 2016-2017 Yuva velisi)

Irmak Ertör

Cem Ersoy (1998-2001 Yuva velisi)

Burçay Erus

Nüket Esen

Fatma Gök

Mine Göl-Güven (2007-2010 ve 2007-2012 Yuva velisi; Okul Öncesi Eğitimi Bölümü eski başkanı 2016-2019; 2022-2023; Okul Öncesi Eğitimi Programı öğretim üyesi, farklı yıllarda Yuva Yürütme Kurulu ve Eğitim Komisyonu üyelikleri)

Murat Gülsoy (2006-2008 Yuva Velisi / 2 çocuk)

Ayşe Gürel

Devrim Güven (2007-2010 ve 2007-2012 Yuva velisi)

Belma Haznedar (2001-2005 ve 2009-2014 Yuva velisi)

Ayfer Hortaçsu

Kıvanç İnelmen (2014-2018 Yuva velisi)

Zeynep Kadirbeyoğlu (2012-2018 Yuva velisi)

Çiğdem Kafescioğlu (2007-2009 Yuva velisi)

Çağrı Karakurt (2016-2019 Yuva velisi)

Günizi Kartal

Biray Kolluoğlu (2009-2014 Yuva velisi)

Murat Koyuncu (2014-2017 Yuva Velisi)

Erol Köroğlu

Ali Tuna Kuyucu

Asude Küçük

Ebru Z. Muğaloğlu

Esra Mungan

Ayşe Mumcu

Serra Müderrisoğlu

Pınar Pektaş

İlhan Or

Diler Öner

Begüm Özkaynak

Arkadaş Özakın

Ceren Özselçuk

Arzu Öztürkmen (2000-2002 Yuva velisi)

A. Sumru Özsoy

Sema Sakarya

Albert Ali Salah (2007-2008 Yuva velisi)

Evren Samur (2016-2017 Yuva velisi)

Hande Sart (farklı yıllarda Yuva Yürütme Kurulu üyesi)

Cem Say (2006-2009 Yuva velisi)

Alpar Sevgen

Cevza Sevgen

Nükhet Sirman

Yasemin Sohtorik İlkmen

Nazlı Somel

Eren Soyak

Mutlu Şen-Akbulut

Betül Tanbay

Z.Caner Taşkın (2013-2014 Yuva velisi)

Sibel Tatar

Belgin Tekçe

Ayşenur Toğrol

Binnaz Toprak (1981 Yuva velisi)

Tuna Tuğcu

Emre Uğur

Zeynep Uysal (2007-2012 Yuva velisi)

Aylin Ünaldı

Aylin Vartanyan

İbrahim Yaman

Zafer Yenal (2009-2014 Yuva velisi)

Güzver Yıldıran: Eğitim Fakültesi 2010-2014 Dekanı, 1982-1984 ve 1982-1985 velisi, 1981-1982 Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Eğitim Merkezi Düzenleme Komisyonu Üyesi (Rektör: Prof. Dr. Semih Tezcan), 1982 Okulöncesi Eğitim Merkezi Geliştirme Komisyonu Başkanı (Rektör Prof. Dr. Ergün Toğrol), 1984 Okulöncesi Eğitim Merkezi Danışmanı (Rektör: Prof. Dr. Ergün Toğrol)

Emek Ayşe Yıldız

Senem Yıldız (2009-2014; 2016-2017 Yuva velisi)

H. Birkan Yılmaz

Fatma Yılmaz (2005-2008 Yuva velisi)

Gönenç Yücel (2019-2020 ve 2021-2022 Yuva velisi)

Ünal Zenginobuz

NE OLMUŞTU

Bu yılın başında Birim Sorumlusu ayrılma niyeti olmamasına rağmen yönetim tarafından emekli edildi. Ardından erken çocukluk eğitimi konusunda uzman olmayan ve yetkinlikleri tartışmalı kişiler göreve getirildi. Birim sorumlusu ayrıldıktan sonra önce sosyal hizmetler mezunu, ardından Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olan iki kişi yönetime getirildi.

Yönetimde yapılan değişikten bir süre sonra Yuva Yönetim Kurulu ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden oluşan Eğitim Komisyonu feshedildi. Ardından rektörlük tarafından yeni kurul üyeleri atandı.

Okul Öncesi Eğitim Birimi’nde görevli öğretmenlerin yerine “sosyal medya fenomeni” yönetici ve öğretmen kadrosu getirilmesi de tepkileri iyice artırdı. Rektörlük tarafından sözleşmeli öğretmenlere tazminatlarının hazır olduğu, kadrolu öğretmenlere üniversite içindeki birimlere veya kurumlar arası geçiş yapmaları söylendi.

Daha önce tamirat, tadilat, bakım ve onarım, ilaçlama, detaylı temizlik için eğitime ara verilen ağustos ayında Yuva bu sene açık tutuldu. Bakımın yapılmamasının sağlık açısından zararlı olduğu bilgisi verilmesine rağmen bu uygulamadan vazgeçilmedi. Ağustos ayında eğitimin devan etmesi nedeniyle öğretmenlerin izinleri iptal edildi.

Rektörlük, 17 Temmuz 2023 tarihinde velilere yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda çocuklara ebeveynlerden ve çocuklardan izin alınmadan uzman olmayan kişiler tarafından psikometrik testler uygulandığı ortaya çıktı. Yapılan veli toplantısında bu testlerden bahsedilerek “mevcut programla çocuklar bir şey öğrenmiyorlar” gerekçesiyle yeni bir programdan bahsedildi.

Yeni programda yer alan “derslerin” isimleri incelendiğinde tüm gelişim alanlarına değil, sadece akademik bilgiye odaklanıldığı görüldü. Bu dersler arasında din eğitimine yönelik uygulamalara yer verildiği bilinen “değerler eğitiminin” de yer alması tepkilerin artmasına yol açtı. Toplantıda çocukların üniforma giyeceği bilgisi de verilirken veliler çocukların tek tipleştirilmesine yönelik değerler eğitimi ve üniforma giydirilmesi gibi uygulamalara tepki gösterdi.