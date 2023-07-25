Boğaziçi’nde ‘vakıf’ operasyonu

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyum yönetimi’, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) mütevelli heyetine dört ayda iktidara yakın 98 üye atadı.

BÜVAK 1978’te, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyum rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalarına’ mani oldu. İnci de bu nedenle BÜVAK’a parelel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kurdu. BUVAKIF’ın kuruluşu tescillendi ama kanunen vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyumun vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava, oy çokluğuyla reddedildi. BUVAKIF, okulun resmi oluşumlarına (örneğin burs komisyonu) dahil edildi ve öğrencilerden bağış topluyor. Diken’de yer alan habere göre; okul yönetimi şimdi de BÜVAK’ı ele geçirmek için kolları sıvadı. Boğaziçi yönetimi tarafından dört ayda yaklaşık yüz kişiyi BÜVAK’ın mütevelli heyetine atandı. BÜVAK’a normalde yılda bir ila beş üye atanırdı, bunlarda da BÜVAK mütevelli heyetinin görüşü alınırdı. BÜVAK üyeleriyse yeni isimleri atandıktan sonra öğrendi.

Mütevelli heyetine atanan kişilerin geneli adrese teslim ilanlarla Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak işe alınan öğretim üyeleri. BÜVAKIF mütevelli heyeti üyeleri, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) üyeleri, AKP’li siyasetçiler, AKP’ye yakın bürokratlar ve okul yönetimine yakın iş insanları oluşturuyor. Okulda kadrolaşmak için kurulan hukuk fakültesi öğretim üyeleri de vakıfta önemli bir yer kaplıyor.