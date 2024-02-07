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Boğaziçi’ne 70 ‘paraşüt akademisyen’ atanmış

Güncel
  • 07.02.2024 06:00
  • Giriş: 07.02.2024 06:00
  • Güncelleme: 07.02.2024 07:18
Boğaziçi’ne 70 ‘paraşüt akademisyen’ atanmış
Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Vedat KORKMAZ

Gönüllü Boğaziçi öğrencilerinin ve mezunlarının kurduğu Boğaziçi TV inisiyatifi, sosyal medya hesaplarında okullarına tepeden atanan hocaların listesini paylaştı.

Üniversitedeki nitelikli akademisyenlerin mobbinge maruz bırakıldığını ve görevden alındıklarını söyleyen topluluk, öbür tarafta ise herhangi bir akademik birimin görüşü alınmadan, kayyum rektör tarafından atanan “paraşüt akademisyenler” in sayısının 70’i geçtiğini ifade etti. Yapılan açıklamada kayyum rektör öncesinde öğretim üyelerinin alımında adayların kendi araştırmalarını anlatan İngilizce bir sunum yaptığı, bölüm kurullarının adayların “niteliğine” göre yaptığı değerlendirmelerden sonra nihai karar için kapalı oylama yapıldığı dile getirildi. Bu oylamanın sonucunda aday öğretim üyelerinin atandığı belirtildi.

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