Boğazköy baraj gölünde ölen balıklar karaya vurdu

Bursa'nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Kocasu Çayı üzerinde yer alan Boğazköy baraj gölünde ölen balıklar karaya vurdu.

Bursa'nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Kocasu Çayı üzerinde yer alan Boğazköy baraj gölünde ölen balıklar karaya vurdu.

Boğazköy Barajı mevkiine giden vatandaşlar, karaya vuran bazı balıkların öldüğünü, bazılarının ise can çekiştiğini gördü. Baraj gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Diricanlı, "Arkadaşlarla gezmeye geldik. Gördük ki burada çok ciddi anlamda balık ölümleri var" dedi. Balık ölümlerinin incelenmesini isteyen Diricanlı, "Bu göletle Yenişehir ovasında yetişen ürünlerin sulaması buradan karşılanıyor. Üzüldük bu duruma" diye konuştu.