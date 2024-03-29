Boksta hedef büyük

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, önümüzdeki ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda hedeflerinin zirveye çıkmak olduğunu söyledi. Gözgeç ayrıca Paris Olimpiyatı’nda madalyalar beklediklerini ifade etti.

Spor Servisi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkmak istediklerini daha sonra da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda rekor sayıda madalya beklediklerini söyledi. Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, şu ana kadar olimpiyatlara 4 kadın, 3 erkek sporcu olmak üzere toplam 7 kota aldıkları ve bu sayının 10’a yükseleceğine inandıklarını belirtti.

Tayland’da mayıs ayında son kota müsabakalarının yapılacağını hatırlatan Gözgeç, "Buraya da 2 kadın, 4 erkek sporcuyla katılacağız. İnşallah tüm şartlar istediğimiz gibi giderse en az 10 sporcuyla Paris 2024’e gitmeyi planlıyoruz. Dünya boksunda belirli bir yerdeyiz. Kadınlarda dünyada ilk sıradayız. Erkeklerde de iyiyiz. Genç bir takımız. Olimpiyatlarda altın madalya favorisi 3-4 sporcumuz var. Tabii olimpiyatta kura şansı da önemli. Paris’te büyük bir patlama yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da nisan ayında düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası’na da dikkati çeken Gözgeç, şöyle konuştu: "As takımla gitmeyi düşünmüyorduk ama olimpik sporcularımız Paris öncesi iyi bir turnuva geçirmek istediler. Onlardan gelen isteği de kabul ettik. Avrupa şampiyonluğunun da en büyük adayıyız. Avrupa şampiyonluğundan sonra olimpiyatta da rekor sayıda madalya beklentimiz var. Kadınlarımız iyi ama erkeklerimiz de artık iyi. Olimpiyata da 3 erkek sporcumuz kota aldı. 5’e de yükselebilir. Kadınlarımız Avrupa Oyunları’ndan sonra turnuva yapmamıştı, bizim için önemli ve iyi bir turnuva olacak."

BOKS OLMAYABİLİR

Eyüp Gözgeç, boks branşının Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda olmama ihtimaline dikkat çekti. Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasındaki gerginliği anlatan Gözgeç, alınan son kararlarla ilgili şu bilgileri verdi: "IOC’nin uzun zamandır IBA’yı tanımama durumu vardı elli reformlar isteniyordu. Artık yeni kararla kesin olarak tamamen tanımama kararı alındı. 2028’deki olimpiyatlarda boksun olabilmesi için IBA’nın değil yeni bir oluşumun olması gerekiyor. Aksi takdirde 2028’de olimpiyatlara boks gitmeyecek. Boks olimpiyatta izlenme oranı en yüksek branşlardan biri Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkmak istediklerini daha sonra da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda rekor sayıda madalya beklediklerini söyledi.

7 KOTA ALDIK

Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, şu ana kadar olimpiyatlara 4 kadın, 3 erkek sporcu olmak üzere toplam 7 kota aldıkları ve bu sayının 10’a yükseleceğine inandıklarını belirtti. Tayland’da mayıs ayında son kota müsabakalarının yapılacağını hatırlatan Gözgeç, "Buraya da 2 kadın, 4 erkek sporcuyla katılacağız. İnşallah tüm şartlar istediğimiz gibi giderse en az 10 sporcuyla Paris 2024’e gitmeyi planlıyoruz. Dünya boksunda belirli bir yerdeyiz. Kadınlarda dünyada ilk sıradayız. Erkeklerde de iyiyiz. Genç bir takımız. Olimpiyatlarda altın madalya favorisi 3-4 sporcumuz var. Tabii olimpiyatta kura şansı da önemli. Paris’te büyük bir patlama yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.