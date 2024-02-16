“Bol Kepçe Mahallesi” yemekseverleri bekliyor

Online yemek festivali “Bol Kepçe Mahallesi”, 19-25 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Birçok isim, Bol Kepçe Mahallesi”nde balıkçıdan mezeciye, esnaf lokantasından çayhaneye, pastaneden bakkala kadar çeşitli dükkânların “esnaf”lığını yaparak katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak.

Online yemek festivali “Bol Kepçe Mahallesi”, 19-25 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Çevrimiçi mekânlardan oluşan sosyal video platformu gather-in’de düzenlenecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından katılımcılara, gastronomi dünyasının önde gelen isimleriyle tanışma, yemek kültürü üzerine sohbet etme ve lezzetli tariflerin püf noktalarını öğrenme fırsatını sunulacak.

Serra Yılmaz, Maksut Aşkar, Hülya Ekşigil, Aylin Aslım, Ayça Budak, Elvan Uysal Bottoni, Vedat Ozan, Bağış Erten, Didem Şenol, Bekir Ağırdır gibi isimler “Bol Kepçe Mahallesi”nde balıkçıdan mezeciye, esnaf lokantasından çayhaneye, pastaneden bakkala kadar çeşitli dükkânların “esnaf”lığını yaparak katılımcılara benzersiz deneyimler yaşatacak.

Levon Bağış ve Tan Morgül’ün “mahallenin muhtarları” olarak yöneteceği “Bol Kepçe Mahallesi”ni ziyaret etmek, dükkanlara girip “esnaf” sohbetlerine dahil olmak, yemeğin ve kültürünün sihirli dünyasına dalmak için gatherin.life adresi üzerinden platforma kolayca üye olunabilir, biletler ise gatherin.life/bolkepcemahallesi adresinden temin edilebilir.