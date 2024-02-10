Bölge illerinde yasak

HABER MERKEZİ

Diyarbakır ve Batman’da dokuz günlük eylem ve etkinlik yasağı sonrası şimdi de Siirt için yasak geldi. Siirt’te de 9 gün süre ile eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Siirt Valiliği, 10-18 Şubat arasında kentte yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

MİLLİ GÜVENLİK ENDİŞESİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 10-18 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği" gerekçeleri sunuldu.