Bölgede tansiyon yükseldi: İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'ndan karşılıklı saldırılar

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldı. Saldırıda 1 İsrailli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Lübnan’da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu. İsrail'e yönelik saldırıyı Lübnan Hizbullahı üstlendi. İsrail topçu birlikleri de sınır hattındaki Dahayra beldesi yakınlarını vurdu.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasındaki karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan ilk olarak İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan’da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, “aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı” kaydedildi.

1 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan’dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

Saldırıda 2’si orta derecede, 1’i hafif olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

LÜBNAN HİZBULLAHI SALDIRIYI ÜSTLENDİ

LÜBNAN Hizbullahı, İsrail'e yönelik tanksavar füzesi ile yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah, yaptığı açıklamayla, askeri noktaya saldırıdan sonra bu kez İsrail'e ait bir tankı hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, tankın direkt hedef alındığı, İsrailli askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.

İSRAİL'E AİT İKİNCİ HEDEF VURULDU

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, sınırdaki Lübnan beldesi Mervahin üzerinde sortiler gerçekleştirdi.

Haberde Lübnan tarafından ateşlenen tanksavar füzesinin İsrail’e ait bir hedefe daha isabet ettiği kaydedildi.

Buna karşılık İsrail topçu birlikleri de sınır hattındaki Dahayra beldesi yakınlarını vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki bir karakola ateş açıldığına dair ihbarın yapıldığı, detayların incelendiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'DAN YENİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki askerlere yeni bir tanksavar füzesi saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu, tanksavar füzesinin atıldığı bölgeyi ve Hizbullah'a ait noktaları vurduğunu duyurdu.

Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki İsrail ordusuna karşı bugün beş ayrı tanksavar füzesi saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 9 roket fırlatıldığı için ülkenin kuzeyinde saldırı alarmları çaldığını ve ordu hava savunma sistemlerinin 5 füzeyi havada imha ettiğini bildirdi.