Bolivya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesti

Güney Amerika ülkesi Bolivya, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle "İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Bolivya, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle "İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirdi.

Mamani, Ortadoğu'da yaşanılan tehlikeli gelişmeler nedeniyle bu basın toplantısını yaptıklarını belirterek, "Bolivya, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri kesmeye karar verdi. Ülkemiz Filistin sorununa ilişkin daha önce de iki resmi açıklama yapmıştı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları sözleşmesini hatırlatan Mamani, "Bolivya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan her türlü zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi reddetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Mamani, ateşkesin "derhal" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırgan ve orantısız askeri saldırı, uluslararası barışı tehdit ediyor ve aynı şekilde kınanması gerekiyor. Gıda, ilaç ve insani malzemelerin girişine engel olunmamalıdır. İsrail'in Filistin yerleşim yerlerine uyguladığı abluka kaldırılmalıdır." diye konuştu.