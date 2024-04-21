Bolu'da 2 minibüs çarpıştı: 11'i öğrenci 15 yaralı
Bolu'da 2 minibüsün çarpışması sonucu çıkan kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 11'i üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesi arasındaki Tosunlar köyü mevkisinde meydana geldi.
Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.