Bolu'da 2. orman yangını kontrol altına alındı

Bolu Valiliği, Göynük'ün Tepebaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan ikinci orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Göynük'ün Güneyçalıca köyü mevkiinde dün sabah saatlerinde ormanlık alanda elektrik hattından kaynaklı çıkan orman yangını sürüyor. Yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bolu'da, bugün saat 06.00 civarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Göynük Tepebaşı köyünde bugün 06.34 sularında başlayan orman yangını, Valiliğimizin koordinesinde; ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

ELEKTRİK HATTINDAN KAYNAKLI YANGIN 2. GÜNÜNDE SÜRÜYOR

Güneyçalıca köyünde dün çıkan orman yangınına müdahale 2'nci günde de sürüyor.

İlk belirlemelere göre elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangının ardından bölgeye Bolu Orman Müdürlüğü ile çevre ilçelerden arazözler ve ekipler sevk edildi. 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da yangına havadan müdahale etti.

Dün gece saatlerinde ara verilen havadan müdahale, sabah saatlerinde yeniden başladı.