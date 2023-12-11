Bolu'da 4 ev alevlere teslim oldu

Bolu'da, bir evde başlayan yangının çevredeki evlere de sıçraması sonucu toplam 4 ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde başlayan yangın 4 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50. Yıl Sokak'ta meydana geldi. Metin Güder’e ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, orman ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.