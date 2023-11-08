Bolu'da 4 SOL Parti üyesi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin parti çalışması kapsamında bildiri dağıtan 4 SOL Parti üyesine dava açtı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası, davanın gerekçesi olarak gösterildi.

Bolu'da, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin çalışmalarda SOL Parti bildirisi dağıtan 4 partili hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret iddiasıyla dava açıldı.

Ahmet Aksoy, Özer Çetinkaya, Sinan Cantürk ve Yusuf Belek, 2 Nisan günü SOL Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bildiri dağıttı.

Dağıtılan bildiride, "15 Mayıs Sabahından 1 Mesajınız Var. Sevgili Halkımız soyguncuyu, yalancıyı, zalimi gönderelim" ifadeleri yer aldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri dağıtan 4 SOL Partili hakkında dava açtı.

Başsavcılık, Ahmet Aksoy, Özer Çetinkaya, Sinan Cantürk ve Yusuf Belek'in dağıttığı bildiride yer alan "15 Mayıs Sabahından 1 Mesajınız Var. Sevgili Halkımız soyguncuyu, yalancıyı, zalimi gönderelim..." ifadelerinin Cumhurbaşkanına hakaret olduğunu iddia etti.

Dava açıklaması kararına tepki gösteren SOL Parti, "Soygun düzenine, zalimin zulmüne hayır demeyi suç sayanlar bilmeli ki hayatın her alanında bunu daha güçlü söylemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.