Bolu'da bir köyün 3 farklı noktasında çıkan yangında sabotaj şüphesi

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde aynı anda 3 farklı noktada çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Jandarma, 1 samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, sabotaj ihtimalini araştırıyor.

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde saat 16.00 sıralarında Mehmet A.'ya ait samanlık ile köydeki 2 farklı otlukta aynı anda yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. 3 farklı noktada başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye tarafından müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. 1 samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, köy mezarlığı da zarar gördü. Jandarma, sabotaj şüphesine karşı inceleme başlattı.