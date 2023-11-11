Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Boyacılar köyü mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını köylüler ile orman işçilerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Güncel 11.11.2023 23:26 Giriş: 11.11.2023 23:26

Güncelleme: 11.11.2023 23:33 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangın, köylüler ile orman işçilerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyacılar köyü mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ormanda çıkan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler yangının meydana geldiği bölgeye gelene kadar köylüler alevlere müdahalede bulundu. Köylüler ve ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.