Bolu'da huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 1'i öldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 21 Eylül'de akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 33 kişiden Ş.K. hayatını kaybetti. Ş.K'nin böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirtilirken ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Güncel 26.09.2023 16:51 Giriş: 26.09.2023 16:51

Güncelleme: 26.09.2023 16:56 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA