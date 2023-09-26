Bolu'da huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 1'i öldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde, Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 21 Eylül'de akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 33 kişiden Ş.K. hayatını kaybetti. Ş.K'nin böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirtilirken ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
Bolu'da 5 gün önce yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 34 kişiden böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ş.K. (75), yaşamını yitirdi.
Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, 21 Eylül'de yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmıştı
Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri görülen 34 kişi, gece saatlerinde Bolu ve Gerede’deki hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişilerden böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ş.K. yaşamını yitirdi.
Ölen kişinin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
25 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Huzurevinde rahatsızlananlardan bazıları taburcu edilirken 25 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Hafta sonu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen 3 kişilik doktor ekibinin de hastanelerde tedavi gören kişilerle ilgili incelemelerde bulunduğu ifade edildi.
Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de huzurevinde kalan vatandaşların yediği yemekten numune aldı. Numunelerin laboratuvar sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.