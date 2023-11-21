Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 14 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü sabah 08.00 ile gece 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun, İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek” denildi.

ABANT KAVŞAĞI’NDAN İTİBAREN KAPATILDI

Anadolu Otoyolu’nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı’ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor. Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00’de yeniden normale dönmesi planlanıyor. Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.