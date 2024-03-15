Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfedildi

Düzce Üniversitesi akademisyenleri, Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfettiklerini bildirdi. Araştırmalar sonucunda türün, birçok ülke florası için istilacı olduğu, girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyelinin bulunduğu görüldü.

Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) akademisyenler, Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda yaptıkları çalışmalar sırasında dünyada istilacı olarak kabul edilen yabancı bitki türüne rastladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer, "Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi" projesi kapsamında flora çalışması yürüttü.

Çalışmalar esnasında dünyada istilacı tür olarak kabul edilen ve ülke florası için yeni kayıt olan yabancı bitki türü keşfedildi.

Bitkiden teşhis için toplanan örnekler, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryumdaki örnekleriyle karşılaştırıldı.

"DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YERİNİ ALABİLİR"

Söz konusu türün Kuzey Amerika'ya özgü olan, birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler'de görülen, Türkiye florasında ise kaydı olmayan "Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae, Nuttal Suotu)" olduğu belirlendi.

Araştırmalar sonucunda türün, birçok ülke florası için istilacı olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneğiyle girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyelinin bulunduğu görüldü.

Bahri kuşunun göç yolu üzerinde bulunan Göksu Tabiat Parkı'nın doğal bitki örtüsünün korunması ve alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki türünün yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerektiği kanaatine varıldı.