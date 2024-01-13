Bolu, eksi 18,3 dereceyle Türkiye'de en soğuk il oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu, gece saatlerinde sıfırın altında 18,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. En soğuk ikinci yer Palandöken, üçüncü yer ise Sakalsultan Geçidi oldu.

Güncel 13.01.2024 14:11 Giriş: 13.01.2024 14:11

Güncelleme: 13.01.2024 14:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi. Fotoğraf: AA Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu. Fotoğraf: AA