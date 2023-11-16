Bolu Tüneli'nin yarın yapılacak kontrollerin ardından açılması bekleniyor

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskine karşı tedbir amaçlı trafiğe kapatılan İstanbul istikametinin, yarın yapılacak kontrollerin ardından ulaşıma açılması bekleniyor.

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış sebebiyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında Temmuz ayında heyelanın yaşandığı noktada, dağdan toprak akması meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılarak, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik amacıyla tedbirler alındı. Olay yerinde jandarma, polis ve karayolları ekipleri, İstanbul istikametine gidecek olan sürücüleri Abant kavşağına yönlendirerek trafik akışını sağlıyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı'da Bolu Dağı Tüneli kesiminde gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Karayolları 41. Bölge 4. Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede incelemeler yapıldı. İncelemenin ardından İstanbul istikametine akan trafiğin gece boyunca kapalı kalmasına karar verildi. Sabah saatlerinde gün ağarmasıyla birlikte yapılacak olan çalışmaların ardından İstanbul istikametine trafiğin tekrar açılması bekleniyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda bölgede heyelan olmadı, yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı. Otoyolun İstanbul istikameti gece boyunca ulaşıma kapalı olacak. Ankara istikametinde ise ulaşım normal şekilde sağlanacak. Havanın aydınlanması ile birlikte karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yapacak. Yapılacak çalışmanın ardından, yolun ulaşıma açılması konusu değerlendirilecek” dedi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde İstanbul istikametinde Temmuz ayında heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle bölgede İstanbul istikameti, yaklaşık 30 saat trafiğe kapalı kalmıştı.