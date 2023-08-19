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Bolu’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’den Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen iki aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 19.08.2023 19:01
  • Giriş: 19.08.2023 19:01
  • Güncelleme: 19.08.2023 19:05
Kaynak: İHA
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Bolu’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen iki aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’den Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya iki aile geldi. Tatil esnasında ailelerden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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