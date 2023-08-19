Bolu’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’den Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen iki aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen iki aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’den Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya iki aile geldi. Tatil esnasında ailelerden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.
Karın ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.