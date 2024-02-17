Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda çökme

Bolu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçeleri arasında bulunan kara yolunda çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolda kayma yaşandı.

Bolu’da etkili olan yağışların ardından Mudurnu-Göynük kara yolunda çökme meydana geldi.

Kentte 3 gündür aralıklarla yağmur yağışı etkili oluyor.

Yağmur yağışının en çok etkili olduğu noktalardan biri olan Mudurnu-Göynük kara yolunda sabah saatlerine çökme meydana geldi. Bozcaarmut Köyü yolu ayrımının yakınlarında yol çöktü.

ÇÖKMENİN ARDINDAN YOL KAYDI

Çöken yolun bir kısmında kayma oldu. Karayolları ekipleri, çökme sonucunda kayan yolda işaretlemeler yaparak dubalama yöntemiyle güvenlik önlemleri aldı.

Olay esnasında yol üzerinden hiçbir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.