Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti: Ödenen tazminat 3 yıl sonra faiziyle geri istendi

Kayseri'de 2016 yılında askerlere yönelik araçla düzenlenen bombalı saldırıda sağ bacağını kaybeden Ferdi Çatal'a ödenen 58 bin TL'lik tazminatın 35 bin TL'si fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle geri istendi. Çatal'dan, tebligat tarihinden itibaren söz konusu parayı 1 ay içinde oluşacak yasal faiziyle geri ödemesi istendi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenen saldırıda sağ bacağını kaybeden Ferdi Çatal'dan, mahkeme kararıyla ödenen 58 bin liralık tazminatın 35 bin lirası, fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 3 yıl sonra geri talep edildi.

Ferdi Çatal, Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı, sağ bacağını diz üstünden kaybetti.

Tedavi sürecinde protez bacak takılan Ferdi Çatal, Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nde açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Çatal'a, 58 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 yılında söz konusu tazminatı ödedi. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararı bozarak Ferdi Çatal'a 35 bin lira fazla ödeme yapıldığına hükmetti.

Bunun üzerine Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı’nca Çatal'a tebligat gönderilerek, 35 bin lira geri talep edildi.

Tebligatta, Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nce tazminat ödenmesine hükmedilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden 58 bin lira ödendiği; ancak istinaf sürecinde fazla ödeme yapıldığının ortaya çıktığı ve kamu alacağı oluştuğu belirtildi.

Çatal'dan, tebligat tarihinden itibaren söz konusu 35 bin lirayı 1 ay içinde oluşacak yasal faiziyle geri ödemesi istendi.

"İTİRAZ ETMİŞTİK TUTARI ARTIRMAK İÇİN"

Ferdi Çatal, duruma tepki gösterdi. Devletin verdiği 58 bin liranın 35 bin lirasının geri istendiğine ilişkin yazı aldığını söyleyerek, "Biz Milli Savunma Bakanlığı'na maddi manevi tazminat davası açtık. Oradan 58 bin lira bir ödenek belirtilmişti. Bunu avukatım itiraz hakkı saklı kalarak kabul etti. İtiraz etmiştik, tutarı arttırmak için. Ama aldığım 58 binin 35 binini geri isteyen bir yazı ulaştı elimize. Bir yerlerde yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü devletimiz bizi hiç mağdur etmedi. Bu şekilde de etmez. Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çatal, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Devletimize isyan edemeyiz; ama üzüldüm. İtiraz ettik, inşallah hızlanır. Bunun hızlanmasını talep ediyoruz devlet büyüklerimizden. Tabii ki onlar da üzülmüşlerdir. Çünkü bile isteye zaten bizi hiçbir zaman mağdur etmediler, etmezler de. Ama bir yerde bir yanlışlık oldu belli ki, inşallah bir an önce düzeltilir" dedi.