Bombalı saldırıda öldürülen tıp öğrencisi Berkay Akbaş anısına yürüyecekler

Ankara Tabip Odası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırıda öldürülen 19 yaşındaki tıp öğrencisi Berkay Akbaş anısında doğa yürüyüşü düzenleyecek.

HABER MERKEZİ

Ankara Tabip Odası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılındaki bombalı saldırıda öldürülen tıp öğrencisi Berkay Akbaş anısına doğa yürüyüşü düzenleyecek.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliği olarak 10 Mart Pazar günü Gölbaşı ilçesindeki Bakap Parkı’nda düzenlenecek yürüyüşte fidan da dikilecek.

“OĞLUM KATLEDİLDİ”

CHP Sinop merkez ilçe eski başkanı ve inşaat mühendisi Salim Akbaş ile Zeynep Akbaş çiftinin çocukları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş, hafta sonu gezmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara’dan İstanbul’a gitmişti.

10 Aralık 2016’da, gece arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu otomobilin Dolmabahçe’deki Beşiktaş Stadı önünden geçişi sırasında, stat yakınında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleşti. Otomobilde vücuduna parça isabet eden Akbaş, ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş ise o dönem yaptığı açıklamada, "İstanbul’a gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar. Hepsi bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit bu kadar ucuz. Oğlum katledildi” demişti.