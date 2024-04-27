Bombalı saldırıya 1794 yıl hapis

Haber Merkezi

İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022’de düzenlenen 6 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Bomba düzeneğini bırakan tutuklu sanık Ahlam Albashır, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapse çarptırılırken 22 bin TL adli para cezası verildi.

Tutuklu sanıklardan Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan ve Hasan Ali tahliye edildi. Mahkeme, Albashır dahil 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.