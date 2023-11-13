Bora Uzer'den yeni parça: "I Will Find You"

Dünyaca ünlü DJ’lerle birlikte sahne alan multi-enstrümantalist Uzer, müzikseverlerin karşısına yeni parçası “I Will Find You”(Seni Bulurum) ile çıktı.

Son beş senedir yurtdışında yaşayan ve ismi, elektronik müzik alanından dünyaca ünlü DJ’lerle birlikte anılan multi-enstrümantalist Uzer, yeni parçası “I Will Find You”(Seni Bulurum) ile taçlandırarak 10 Kasım Cuma günü müzikseverlerle buluşturdu.

Uzer, İbiza’da dünyaca ünlü DJ'lerini ağırlayan, Neymar, Drake, Beyoncé, Nicole Scherzinger, Sylvester Stallone ve Elle Macpherson gibi daha birçok ünlünün sıkça uğradıkları gece kulübü Blue Marlin’de binlerce müzikseverle buluşuyor.

Bu zamana kadar; Nick Warren, Adam Ten, Deer Jade ve Eelke Kleijn gibi ünlü DJ’ler Uzer’e eşlik etti.

Piyano ağırlıklı enerjik davulları ve, büyüleyici özgün vokallerle birleştiren Uzer’in “I Will Find You” şarkısını tüm müzik platformlarından uluşalabiliyor.

BORA UZER KİMDİR?

Bora Uzer’in müzik kariyeri, 17 yaşındayken Rotterdam Müzik Konservatuvarı'nda caz okumaya gitmesiyle başladı. Uzun yıllar boyunca birden fazla kıtada, çeşitli elektronik melodileri ve büyüleyici vokalleri bir araya getirerek enerjik ve kendine özgü bir ses geliştirdi.

Uzer, Türkiye’de ses getiren R&B, soul albümlerinin ardından 2019 yılında elektronik müzikte yaptığı çalışmalarla dünyada adını duyurmaya başladı. Elektronik müzik dünyasında çıkardığı albümlerini; bu zamana kadar Sol Selectas, Solomun'un plak şirketi Diynamic ve efsanevi İngiliz plak şirketi Renaissance gibi uluslararası saygın plak şirketlerinden yayınladı.

Kısa sürede kendine özgü yetenekleri ve sahne şovlarıyla global müzik otoriteleri tarafından hızla tanınmaya ve takip edilmeye başlandı. 2022'de, ünlü müzik grubu Rufus Du Sol ile Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdikleri turda yer alma fırsatını yakalayarak; Denver'ın Red Rocks gibi simgesel daha bir çok mekanda sahne aldı. Son iki yıldır Ibiza'nın ikonik mekanı Blue Marlin ile Mykonos'taki Scorpios gibi çeşitli mekanlarda sahne almaktadır.

2000li yılların Türkiye’de büyük hayran kitlesine sahip Kangroove grubunun solisti olan Uzer, elektronik müzik dünyasında da enerjik, interaktif canlı performansları ve izleyiciyle bağlantı kurma vizyonu ile tanınıyor. Sahne şovlarında anlık enstrümantasyonlar içeren ve etkileyici bir yaratıcılık sergileyen multi-enstrümanist Uzer, elektronik müziğin sınırlarını zorlayarak dinleyicileri için unutulmaz deneyimler yaratıyor.