Borçka'da sahnesiz Tiyatro Festivali başlıyor

Borçka Belediyesi’nin düzenlediği 2. Gençlik Tiyatroları Tiyatro Festivali 22-28 Ekim arasında gerçekleşecek. Festival hakkında konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Borçka’nın kalbinde sanat ritmini duyurmak istedik” dedi.

Artvin’in Borçka ilçesinde çeşitli tiyatro topluluklarının sahne alacağı tiyatro festivali 22-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Borçka Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Gençlik Tiyatroları Tiyatro Festivali'nde çeşitli topluluklar sahne alarak Borçkalılar ile buluşacak.

Borçka Belediyesi, çeşitli köy okullarında, Primat Atölye ve Çek Sanat'ın hazırladığı çocuk oyunları ile minik tiyatro severleri bekliyor olacak.

22 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Tiyatro Yürüyüşü ile başlayacak olan festivalin ilk etkinliği Süreyya Karacabey’in “Tiyatro bir ihtiyaç mıdır?” başlıklı söyleşisi olacak. Karacabey, festival süresince yazarlık atölyeleri de gerçekleştirecek. Ayrıca Zinnure Türe, Zerrin Yanıkkaya ve Samet Serkan Ünaldı da hikaye anlatıcılığı ve doğaçlama atölyeleri düzenleyecek.

BGST Tiyatro, Evinde Tiyatro, Tiyatro Hemhal, Tiyatro Bereze, Kumbaracı 50, Primat Atölye, Artalan Kolektif, Atta Festival, Çek Sanat, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Olası İşler, Assitej Genç Sahne ve Düşler Tiyatrosu Derneği festivalde sahne alacak topluluklar arasında yer alıyor.

Bir tiyatro salonu olmayan ilçenin tiyatro festivalinde, yüksek okullar, ilkokullar ve kreşlerin yanı sıra, konferans salonları ve kooperatifler tiyatro sahnesine dönüşecek. İlçe merkezinin dört bir yanına yayılacak etkinliklerle çocuklara, gençlere ve yetişkinler tiyatro ile buluşacak.

"SALONUMUZ OLMADAN BORÇKA'NIN KALBİNDE SANATIN RİTMİNİ DUYURMAK İSTEDİK"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ikincisi düzenlenecek olan Tiyatro Festivali hakkında “Borçka’nın kalbinde sanat ritmini duyurmak istedik” diye konuştu.

Borçka halkının sanat ile iç içe geçmesi ve büyülü dünyayı keşfetmesi için düzenlenen festivalde sürpriz oyunlar için görüşmelerin devam ettiğini belirten Orhan şunları söyledi:

“Tiyatronun, kültür ve sanatın her köşede olması gerektiğine inanıyoruz. Salonumuz olmadan, olanaklarımız kısıtlı olmasına rağmen, Borçka'nın kalbinde sanatın ritmini duyurmak istedik. Bu festivalle, hemşerilerimizin sanatla iç içe geçmesini, tiyatronun büyülü dünyasını keşfetmesini amaçlıyoruz."