Borçla mutfak alışverişi

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de Ocak 2023’te 346,9 milyar TL olan kredi kartı ile alışveriş tutarı, Aralık 2023’te 794,6 milyar TL’ye ulaştı. Kredi kartı ile alışverişte işlem adedi yüzde 24 oranında artarken ödeme tutarı ise yüzde 129 oranında yükseldi. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin kategorilerine göre ayrımı ise Türkiye’deki ekonomik krize ayna tuttu. CHP Milletvekili Türker Ateş, kredi kartı kullanım istatistiklerine mercek tuttu. Ateş’in çalışması, on milyonlarca yurttaşın mutfak alışverişini borçlanarak yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

DOLAP BORÇLA DOLUYOR

2023 yılında harcama grupları içinde tutar bazında rekortmen, 136,5 milyar TL ile açık ara farkla market ve alışveriş merkezi harcamaları oldu. Market ve AVM harcamaları 2023 yılında, 2022 yılına oranla yüzde 107 arttı. Yurttaşlar aralıkta elektronik eşya ve bilgisayara da kredi kartı ile 78,3 milyar TL harcadı. Kredi kartı ile yapılan giyim ve aksesuar harcaması ise kayıtlara, 58,2 milyar TL olarak geçti. Faiz artışlarına karşın kredi kartı harcamalarının hız kesmediğini belirten Ateş, “Merkez Bankası’nın hızlı faiz artırımlarını içeren Haziran-Aralık döneminde kredi kartıyla alışverişte işlem adedi yüzde 10, işlem tutarı yüzde 60 arttı. Bu dönemde de kimi ürünler özelinde yükselen döviz kuru ve enflasyon beklentileri çerçevesinde tüketimin öne çekildiği izlendi. Örneğin yüzde 90’lık artışla elektrik, elektronik eşya ve bilgisayar harcamaları dikkati çekti” değerlendirmesinde bulundu.