'Borcumuzu ancak devrimle ödeyebiliriz'

Haber Merkezi

Bahçelievler Katilamı’nda hayatlarını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar mezarları başında anıldı. Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 devrimcinin Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibi faşistlerce katledildiği Bahçelievler Katliamı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti. Katledilen devrimciler, dün ölüm yıldönümlerinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı. Anmada soL yazarı Mesut Odman, "45 yıldır devrimimizi gerçekleştirememiş durumdayız. O çocuklara borcumuz var. Borcumuzu ancak devrimimizi gerçekleştirerek ödeyebiliriz" dedi.

CEZASIZ KALDI

8 Ekim 1978 günü silahlı faşistler Ankara’nın Bahçelievler semtindeki 15. Sokakta bulunan evde ODTÜ Elektrik Bölümü öğrencisi Serdar Alten, Ankara Devlet Mimarlık Akademisi öğrencisi Hürcan Gürses, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Efraim Ezgin, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi Latif Can ve Osman Nuri Uzunlar, Faruk Erzan ve Salih Gevenci'yi vahşice katletti. Dava sürecinde faşistlerin elebaşı Abdullah Çatlı, Susurluk kazasında öldü. Kontrgerillada sayısız cinayeti gerçekleştiren Haluk Kırcı ise 1988'de idama mahkûm edildi ancak 'yanlışlıkla' 1991'de tahliye edildi. 1999'da 'Susurluk çetesine üye olmak' suçundan 4 yıl hapis cezası aldı. Kırcı bu süreçte de 2 kez ‘yanlışlıkla’ tahliye edildikten sonra 2005 yılında girdiği Kartal Cezaevi’nden 2010'da salıverildi. 3. Yargı Paketi’ne “yedi kez verilen cezaların tek seferde çekilmesini sağlayan” bir madde ekledi. Böylece, 13 yıl cezaevinde yatan eski ülkücülerin cezası 10 yıla düştü. 3,5 yıl fazladan yatmış duruma geçtiler ve tahliye edildiler.